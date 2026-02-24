СМИ: В Иране участника беспорядков приговорили к казни

Суд в Иране приговорил к казни участника январских беспорядков в стране Мохаммада Аббаси по религиозному обвинению, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник, близкий к семье этого человека.

"Иранский революционный суд приговорил к казни мужчину, обвиненного во "враждебности против бога", - пишет агентство.

Отмечается, что это первый подобный приговор, связанный с январскими протестами.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.

Источник: РИА Новости