Вынесен приговор киберпреступнику, обокравшему отца Национального героя Хокумы Алиевой

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям вынесен приговор Аязу Искендерову (1995 г. р.), обвиняемому в краже и мошенничестве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, было установлено, что он путем киберпреступлений похитил крупные суммы денег с банковских карт нескольких граждан.

Согласно обвинению, А.Искендеров вступил в преступный сговор с проживающим за рубежом лицом по имени «Петрович». Он создавал в Азербайджане электронные кошельки «m10» и продавал их сообщнику по 300 манатов за каждый. Работая курьером, Аяз по полученным указаниям размещал в социальных сетях ложные объявления, такие как «Осенний сюрприз от ABB» и другие.

Пользователи, поверившие этим объявлениям, переходили по ссылкам на созданные мошенниками фейковые страницы. Желая воспользоваться обещанными льготами, они регистрировались и вводили в соответствующие поля анкетные данные, а также 16-значный номер банковской карты и защитный OTP-код.

Используя неустановленное следствием специальное программное обеспечение, Искендеров и его сообщники получали доступ к конфиденциальным данным банковских карт и похищали денежные средства с помощью информационных технологий.

Среди пострадавших оказался Джалил Алиев - отец Национального героя Азербайджана Хокумы Алиевой. Установлено, что А.Искендеров и его сообщники присвоили с банковского счета Дж.Алиева более 80 тысяч манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД, злоумышленник был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Суд признал А.Искендерова виновным по статьям 177.2.1, 177.2.3-1, 177.2.4 (кража) и 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) Уголовного кодекса АР. Он приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.

