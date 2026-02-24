В Нидерландах правительство меньшинства: Роб Йеттен стал самым молодым премьером

В Нидерландах появилось новое правительство. 38-летний центрист Роб Йеттен приведён к присяге в качестве самого молодого премьер-министра в истории страны.

Протокольную съемку кабинета, позирующего с королем Виллемом-Александром на ступенях дворца, обнародовали местные СМИ и соцсети.

В октябре Йеттен одержал победу на выборах, обойдя с минимальным отрывом ультраправую Партию свободы (PVV) Герта Вилдерса. Досрочные выборы были назначены после того, как PVV покинула предыдущую коалицию, просуществовавшую 11 месяцев.

Партия Йеттена "Демократы 66" объединилась с христианскими демократами (CDA) и правыми либералами (VVD). Но до создания правительства большинства им не хватает девяти мест, отмечают наблюдатели.

На формирование новой коалиции потребовалось 117 дней, что намного меньше, чем 223 дня, затраченных на создание предыдущего правительства.

После победы на выборах Йеттен заявил, что можно победить популистские движения, "если проводить кампанию с позитивным посылом". В ходе предвыборной кампании он выступил за то, чтобы "вернуть Нидерланды в сердце Европы, потому что без европейского сотрудничества мы никуда".

В манифесте, опубликованном в январе, три партии заявили о полной поддержке Украины и пообещали выполнять обязательства страны по расходованию средств в рамках НАТО.

Коалиция меньшинства имеет только 66 из 150 мест в нижней палате парламента. Поэтому Джеттену придется вести переговоры с оппозиционными законодателями по каждому законодательному акту, предлагаемому его правительством.

Учитывая, что крупнейший оппозиционный блок - недавно объединившаяся партия "Зеленые левые и трудящиеся" (GroenLinks-PvdA) - уже выразила серьёзные возражения против планов Йеттена по сокращению расходов на здравоохранение и социальное обеспечение, это будет непросто.

В последний раз либерально-центристская партия входила в правительство во время правления экс-премьера Марка Рютте. Его кабинет пал в 2023 году после кризиса, связанного с предоставлением убежища.

Йеттен, который стал первым в стране открытым геем, занявшим пост премьера, ранее был министром по вопросам климата и энергетической политики в последней коалиции при Рютте до 2024 года.

Йеттен вёл активную кампанию за возвращение к "прогрессивной" политике, делая акцент на "зелёной" энергетике для снижения стоимости энергии, строительстве городов для решения жилищного кризиса и снижении нагрузки на систему здравоохранения за счёт приоритета профилактики заболеваний.

Источник: euronews