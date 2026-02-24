Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четвертую годовщину войны - ВИДЕО
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в четвертую годовщину войны.
Как передает 1news.az, об этом она сообщила на своей странице в Х.
Она отметила, что в 10-й раз посещает Киев с начала войны – "чтобы подтвердить, что Европа непоколебимо поддерживает Украину в финансовом и военном плане".
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
325