Дорожная полиция призвала водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции в очередной раз обратилось к водителям в связи с вопросами безопасности дорожного движения.

В обращении отмечается, что проведённые наблюдения показывают, что в ряде случаев на автомобильных дорогах республиканского значения водители не соблюдают безопасную дистанцию до впереди идущих транспортных средств, а также в должной мере не придерживаются правил расположения транспортных средств на проезжей части. Подобные нарушения существенно повышают риск дорожно-транспортных происшествий.

Согласно требованиям законодательства, водитель, исходя из скорости движения и дорожных условий, должен выбирать такую дистанцию, чтобы при резком снижении скорости или внезапной остановке впереди идущего транспортного средства на той же полосе можно было избежать столкновения.

Следует учитывать, что технические характеристики транспортных средств, в частности эффективность тормозной системы и тормозной путь, различаются. Поэтому водители должны правильно определять безопасную дистанцию с учётом технических особенностей управляемого транспортного средства, состояния дороги и установленного скоростного режима. С увеличением скорости дистанция должна соответственно увеличиваться.

Одновременно недопустимо превышение установленного скоростного режима, определённого с учётом дорожных условий. При высокой скорости снижается быстрота реакции водителя и его способность своевременно оценивать опасность, что может привести к тяжёлым дорожно-транспортным происшествиям.

«Не следует забывать, что даже кажущееся незначительным нарушение правил в итоге может привести к трагическим последствиям. В очередной раз призываем водителей за рулём быть ответственными, внимательными и дисциплинированными, а также строго соблюдать правила дорожного движения», - отмечается в обращении.