В Иране при падении военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО

В провинции Исфахан при падении вертолета армии Ирана погибли четыре человека.

Об этом сообщило агентство IRNA.

"Сегодня утром в районе Исфахана вертолет армии Исламской Республики Иран упал в результате технической неисправности. К сожалению, пилот и второй пилот погибли", - заявил агентству начальник управления по ЧС провинции Исфахан Мансур Шише Форуш. Вертолет упал в районе рынка в городе Дорче-Пиаз.

По данным пожарной службы, также погибли два продавца.

11:00

В центральной иранской провинции Исфахан разбился вертолет.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Несколько минут назад вертолет упал в городе Дорче, близ Хомейнишахра», — говорится в публикации.

По данным агентства, авиакатастрофа произошла в районе садоводческого комплекса города. Информации о жертвах пока нет.