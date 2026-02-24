В Иране при падении военного вертолета погибли четыре человека - ОБНОВЛЕНО
В провинции Исфахан при падении вертолета армии Ирана погибли четыре человека.
Об этом сообщило агентство IRNA.
"Сегодня утром в районе Исфахана вертолет армии Исламской Республики Иран упал в результате технической неисправности. К сожалению, пилот и второй пилот погибли", - заявил агентству начальник управления по ЧС провинции Исфахан Мансур Шише Форуш. Вертолет упал в районе рынка в городе Дорче-Пиаз.
По данным пожарной службы, также погибли два продавца.
11:00
В центральной иранской провинции Исфахан разбился вертолет.
Об этом сообщает агентство Tasnim.
«Несколько минут назад вертолет упал в городе Дорче, близ Хомейнишахра», — говорится в публикации.
По данным агентства, авиакатастрофа произошла в районе садоводческого комплекса города. Информации о жертвах пока нет.