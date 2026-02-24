В Трудовой кодекс внесены изменения: Чьи зарплаты вырастут?

Президент Азербайджана утвердил изменения в Трудовой кодекс - согласно новым поправкам, размер минимальной заработной платы будет пересматриваться не реже одного раза в год.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Это означает, что теперь повышение минимальной зарплаты будет происходить на регулярной основе. Кроме того, порядок такого повышения будет закреплён на законодательном уровне».

По словам депутата, регулярное повышение минимальной зарплаты затронет не только сотрудников с низкой оплатой, но и все ступени единой тарифной сетки: «Так, у работников, занятых в сферах, финансируемых из государственного бюджета, ежемесячные тарифные (должностные) оклады будут увеличиваться в течение одного месяца после роста минимальной зарплаты с учётом нового уровня. Это касается сотрудников, не имеющих статуса государственных служащих, работающих в таких областях, как: социальная сфера, наука, культура, молодёжная политика и спорт, сельское хозяйство, экология и охрана окружающей среды, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и связь, мелиорация, водное хозяйство и рыбоводство».

Вугар Байрамов подчеркивает, что заработная плата граждан, работающих в этих областях и не имеющих статуса государственных служащих, финансируется из государственного бюджета на основе единой тарифной сетки:

«В сетке предусмотрено 19 разрядов окладов: в настоящее время минимальная зарплата составляет 400 манатов, максимальная - 1150 манатов. Регулярное повышение минимальной заработной платы фактически приведёт к росту окладов по всем разрядам, при этом не имеет значения, находится ли зарплата выше или ниже минимального уровня».

«Ожидаемое повышение минимальной зарплаты повлечёт рост окладов как в государственном, так и в частном секторах. Так, в обоих секторах предлагать зарплату ниже минимальной запрещено законом. В целом, повышение минимальной зарплаты затронет около 700 тысяч граждан, увеличив их заработок», - подытоживает депутат.

