В Азербайджане при увольнении каждому работнику компенсируют неиспользованный отпуск

Конституционный суд принял важное решение относительно выплаты работникам дополнительных компенсаций, согласно которому при расторжении трудового договора работнику будет выплачиваться компенсация за неиспользованные отпуска за все годы работы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Решением предусмотрено обеспечение выплаты компенсации за неиспользованный основной трудовой отпуск в установленном порядке и в определённом размере за дополнительный отпуск, предусмотренный статьями 115-117 и 118‑1 Трудового кодекса. Статья 115 определяет сроки дополнительного отпуска в зависимости от условий труда и характера трудовой функции, статья 117 - дополнительный отпуск для женщин с детьми, а статья 118 - сроки трудовых отпусков для работников, занимающихся педагогической и научной деятельностью».

В.Байрамов подчеркивает, что, если работник по каким-либо причинам не использовал полностью дополнительный или основной отпуск, при увольнении ему будет выплачена компенсация за эти дни:

«При этом предусмотрена выплата за неиспользованный дополнительный отпуск как для работников, занятых в подземных работах, с вредными и тяжёлыми условиями труда, а также для сотрудников, чья трудовая функция связана с высокой чувствительностью, стрессом, умственными и физическими нагрузками, так и для женщин с детьми».

По словам В.Байрамова, если у работника за время работы накопилось 50 дней дополнительного и 40 дней основного отпуска, при увольнении ему будет выплачена компенсация за все 90 дней отпуска: «Если суточная ставка компенсации составляет 50 манатов, работнику будет обеспечена выплата дополнительной компенсации в размере 4 500 манатов. Это решение направлено на более надёжную защиту социальных прав работников и устранение неравенства при выплате компенсаций».