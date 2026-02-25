Действовал под видом сотрудника ТВ и шантажировал предприятия Лянкярана

В Лянкяране задержан 34-летний Шахрияр Гасанзаде, подозреваемый в вымогательстве денег у различных предприятий и объектов путем представления сотрудником одного из телеканалов.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

В ходе расследования выяснилось, что вышеуказанное лицо связывалось с ответственными лицами предприятий и организаций, заявляя, что якобы готовит репортаж, наносящий ущерб их деловой репутации. Взамен на нераспространение данных материалов на телевидении и в социальных сетях он требовал денежные средства в различных размерах.

Следственные и оперативные мероприятия по факту незаконных действий Ш.Гасанзаде продолжаются.