Из платежного терминала в Нахчыване похитили более 9 тысяч манатов
Задержан подозреваемый в краже из платежного терминала MilliÖn.
Как сообщили 1news.az в Министерстве внутренних дел Нахчыванской МР, в полицию поступила информация о краже платежного терминала MilliÖn с денежными средствами в размере 9 503 маната, находившегося перед одним из магазинов в Бабекском районе.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками районного управления полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления — 33-летний Исмаил Бабаев.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый заранее изучил график работы магазина и условия безопасности, после чего совершил кражу, воспользовавшись отсутствием людей.
По факту продолжается расследование.
