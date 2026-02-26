Посольство Израиля выразило соболезнования Азербайджану - ФОТО
Посольство Израиля в Баку выразило соболезнования народу Азербайджана в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.
Как сообщает 1news.az, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в социальной сети X.
"От имени посольства выражаем глубокие соболезнования азербайджанскому народу и семьям жертв Ходжалинской трагедии. С уважением чтим память невинных людей, погибших в этой трагедии, и выражаем глубочайшее сочувствие всем пострадавшим. Пусть память о жертвах живет вечно, и пусть восторжествуют мир и взаимопонимание", - говорится в публикации.
Səfirlik adından Azərbaycan xalqına və Xocalı faciəsi qurbanlarının ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı veririk.
Həyatını itirən günahsız insanların xatirəsini ehtiramla yad edir və zərər çəkmiş hər kəsə ən dərin rəğbətimizi bildiririk.
Qurbanların xatirəsi daim yaşasın və sülh… pic.twitter.com/xwjDW4MSu5 — Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) February 26, 2026