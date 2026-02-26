 В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

First News Media22:20 - Сегодня
В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В главном религиозно-культурном центре Гааги - Большой церкви Гроте Керк состоялось памятное мероприятие под названием «Элегия вечных отголосков», приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, парламента Нидерландов, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, политических, социальных и научных кругов.

Напомнив об ужасных последствиях Ходжалинского геноцида, посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде проинформировал о серии мероприятий, прошедших сегодня в различных городах Нидерландов по случаю 34-й годовщины геноцида. Он отметил, что возведение именно в Гааге первого памятника Ходжалинскому геноциду в Европе свидетельствует об уважении Нидерландов к исторической памяти, солидарности с азербайджанским народом и гуманитарных и культурных связях между нашими странами. Дипломат подчеркнул, что Ходжалинская трагедия остается незажившей раной в истории Азербайджана, и священная память о наших шехидах навсегда останется в наших сердцах.

Посол подчеркнул, что благодаря руководству Президента Ильхама Алиева, единству народа и доблести Национальной армии Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность и предпринимает решительные шаги, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.

М. Ахмедзаде отметил, что посредством концерта «Элегия вечных отголосков», который представит камерный ансамбль I Briconcello, состоящий из итальянских и нидерландских музыкантов, Азербайджан вместе со своими друзьями из города Гаага, известного во всем мире как столица мира и справедливости, символически передает мировой общественности на языке музыки месседж мира и справедливости.

Руководитель камерного ансамбля I Briconcello маэстро Пьерлуиджи Руччеро сказал, что возглавляемый им ансамбль на протяжении 15 лет играет роль культурного моста между Азербайджаном и Европой, работает над тем, чтобы донести на языке музыки реалии Азербайджана до европейского сообщества, рассказал о проектах, реализованных в этом контексте.

Маэстро отметил, что концертная программа ансамбля «Элегия вечных отголосков» во время Отечественной войны демонстрировал солидарность с Азербайджаном. Эта элегия в 2021 году была представлена публике в различных городах Италии и посвящается памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана. Он добавил, что репертуар отражает тот факт, что музыка преодолевает границы и объединяет людей, способствует уважению, диалогу и взаимопониманию, а также многовековой азербайджанской традиции мультикультурализма и религиозной толерантности.

В художественной части мероприятия камерный ансамбль I Briconcello исполнил, наряду с грустными и лирическими произведениями всемирно известных композиторов, также произведение «Шуша» Фархада Бадалбейли, азербайджанскую народную песню «Сары гялин» в аранжировке Кямали Ализаде, отрывки из балета Кара Караева «Семь красавиц» и избранные произведения Севды Ибрагимовой.

Поделиться:
177

Актуально

Xроника

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован ...

Политика

Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в ...

Политика

Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

Экономика

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

Политика

Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы

В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО

Хикмет Гаджиев и посол Индонезии обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества - ФОТО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Представлен подробный анализ видео инцидента с участием охраны президента Азербайджана - ВИДЕО

Министр обороны посетил подразделения ВВС - ФОТО - ВИДЕО

Белый дом опубликовал фото рукопожатия Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на первом заседании Совета мира

Милли Меджлис опроверг информацию СМИ о контракте в 2,3 млн манатов

Последние новости

Глава МИД Омана сообщил о прогрессе на переговорах США и Ирана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 23:00

Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы

Сегодня, 22:50

В Мадриде состоялось мероприятие, посвященное 34-й годовщине Ходжалинской трагедии - ФОТО

Сегодня, 22:40

В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 22:20

Спецпредставитель Путина прибыл в отель в Женеве на переговоры с США

Сегодня, 22:00

Задержано лицо, распространявшее оскорбительные материалы о студентах БГУ

Сегодня, 21:40

На страницах Президента Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик, посвящённый его поездке в Ходжалы

Сегодня, 21:21

В азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 21:00

Хикмет Гаджиев и посол Индонезии обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества - ФОТО

Сегодня, 20:20

Россия разрешила преступникам-иностранцам идти на войну вместо выдачи на родину

Сегодня, 20:20

Instagram будет предупреждать родителей, если их ребенок проявит интерес к самоубийству

Сегодня, 20:00

Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавлен

Сегодня, 19:50

Рэпера Гуфа приговорили к одному году условно по делу о драке и ограблении в бане

Сегодня, 19:41

Сестра Натига Гасымова: Моему брату присвоили звание «Национальный герой», его труд не пропал даром

Сегодня, 19:36

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 19:30

​​​​​​​Скончалась вдова народного артиста Рамиза Азизбейли

Сегодня, 19:15

Лейла Алиева встретилась с ветераном Отечественной войны - ФОТО

Сегодня, 19:09

Роналду стал совладельцем известного испанского футбольного клуба

Сегодня, 19:00

Пашинян и Туск обсудили перспективы проекта TRIPP

Сегодня, 18:50

В Финляндии проводится кампания в связи с Ходжалинским геноцидом - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 18:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50