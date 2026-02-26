В Большой церкви Гааги Гроте Керк почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

В главном религиозно-культурном центре Гааги - Большой церкви Гроте Керк состоялось памятное мероприятие под названием «Элегия вечных отголосков», приуроченное к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В мероприятии приняли участие представители государственных структур, парламента Нидерландов, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, политических, социальных и научных кругов.

Напомнив об ужасных последствиях Ходжалинского геноцида, посол Азербайджана в Нидерландах Мамед Ахмедзаде проинформировал о серии мероприятий, прошедших сегодня в различных городах Нидерландов по случаю 34-й годовщины геноцида. Он отметил, что возведение именно в Гааге первого памятника Ходжалинскому геноциду в Европе свидетельствует об уважении Нидерландов к исторической памяти, солидарности с азербайджанским народом и гуманитарных и культурных связях между нашими странами. Дипломат подчеркнул, что Ходжалинская трагедия остается незажившей раной в истории Азербайджана, и священная память о наших шехидах навсегда останется в наших сердцах.

Посол подчеркнул, что благодаря руководству Президента Ильхама Алиева, единству народа и доблести Национальной армии Азербайджан восстановил свой суверенитет и территориальную целостность и предпринимает решительные шаги, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.

М. Ахмедзаде отметил, что посредством концерта «Элегия вечных отголосков», который представит камерный ансамбль I Briconcello, состоящий из итальянских и нидерландских музыкантов, Азербайджан вместе со своими друзьями из города Гаага, известного во всем мире как столица мира и справедливости, символически передает мировой общественности на языке музыки месседж мира и справедливости.

Руководитель камерного ансамбля I Briconcello маэстро Пьерлуиджи Руччеро сказал, что возглавляемый им ансамбль на протяжении 15 лет играет роль культурного моста между Азербайджаном и Европой, работает над тем, чтобы донести на языке музыки реалии Азербайджана до европейского сообщества, рассказал о проектах, реализованных в этом контексте.

Маэстро отметил, что концертная программа ансамбля «Элегия вечных отголосков» во время Отечественной войны демонстрировал солидарность с Азербайджаном. Эта элегия в 2021 году была представлена публике в различных городах Италии и посвящается памяти шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана. Он добавил, что репертуар отражает тот факт, что музыка преодолевает границы и объединяет людей, способствует уважению, диалогу и взаимопониманию, а также многовековой азербайджанской традиции мультикультурализма и религиозной толерантности.

В художественной части мероприятия камерный ансамбль I Briconcello исполнил, наряду с грустными и лирическими произведениями всемирно известных композиторов, также произведение «Шуша» Фархада Бадалбейли, азербайджанскую народную песню «Сары гялин» в аранжировке Кямали Ализаде, отрывки из балета Кара Караева «Семь красавиц» и избранные произведения Севды Ибрагимовой.