Задержано лицо, распространявшее оскорбительные материалы о студентах БГУ

Сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью был установлен и задержан человек, распространявший в социальных сетях оскорбительные фото- и видеоматериалы, созданные с использованием изображений студентов юридического факультета БГУ.

Об этом сообщили в МВД.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Отметим, что в местном сегменте социальных сетей в последние дни активно распространялась информация о случаях публикации оскорбительных фото- и видеоматериалов, созданных с использованием изображений студентов.

Сообщалось, что основной целью злоумышленников стали студенты юридического факультета БГУ, чьи личные страницы в социальных сетях находились в открытом доступе. Это позволило неизвестным лицам использовать их фотографии и видеоматериалы для создания фальсифицированного контента. В ряде случаев, как утверждают пользователи, публикации сопровождались оскорбительными подписями и носили характер психологического давления и унижения.

