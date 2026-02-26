Джейхун Байрамов: Позиция Азербайджана по сбитому самолету AZAL остается решительной

Позиция Азербайджана в вопросе крушения самолета AZAL абсолютно решительна.

Как сообщает «Report», об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Министр отметил, что должны быть приняты меры, озвученные президентом России в октябре 2025 года на встрече президентов Азербайджана и России:

«Самолет был сбит из-за ошибки Министерства обороны России. Мы ожидаем, что будут приняты все необходимые меры, дана правовая оценка и выплачены компенсации».

Напомним, что 25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс J2-8243 по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительной информации, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.