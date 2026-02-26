WUF13 в Баку: Ждать ли делегацию из Еревана? - Ответ главы МИД

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что не располагает информацией о том приглашена ли Армения на Всемирный форум по градостроительству (WUF13), который пройдет в Баку 17-22 мая 2026 года.

Об этом Байрамов сказал журналистам.

Министр сообщил, что в рамках этого мероприятия впервые будет проведен Саммит лидеров:

«На Саммит лидеров приглашения направляются не всем главам государств мира. Приглашения рассылаются странам, сотрудничающим с Азербайджаном в этом направлении. У меня нет информации о том, чтобы подобное приглашение было направлено лидеру Армении».

