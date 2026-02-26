Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы

Мировое сообщество осуждает резню в Ходжалы как грубое нарушение норм международного права, рассматривая её как преступление против человечности и акт геноцида.

Об этом сообщается в публикации Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети X.

В тексте подчёркивается, что лица, совершившие это преступление, должны безусловно понести ответственность.

«Азербайджан продолжит прилагать усилия для восстановления справедливости, а также для установления и укрепления мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.

Отметим, что в пресс-релизе, опубликованном Постоянным представительством к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, содержится детальная информация о зверствах, совершённых Арменией.