Постпредство Азербайджана при ООН: Мировая общественность осуждает резню в Ходжалы
Мировое сообщество осуждает резню в Ходжалы как грубое нарушение норм международного права, рассматривая её как преступление против человечности и акт геноцида.
Об этом сообщается в публикации Постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети X.
В тексте подчёркивается, что лица, совершившие это преступление, должны безусловно понести ответственность.
«Азербайджан продолжит прилагать усилия для восстановления справедливости, а также для установления и укрепления мира и стабильности в регионе», — говорится в сообщении.
Отметим, что в пресс-релизе, опубликованном Постоянным представительством к 34-й годовщине Ходжалинского геноцида, содержится детальная информация о зверствах, совершённых Арменией.
The slaughter committed in Khojaly has been condemned internationally as an egregious violation of international law, amounting to a crime against humanity or an act of genocide. Accountability is undeniable and must be an inevitable consequence of the offences committed.… pic.twitter.com/6tPY34sx4h — Azerbaijan UN 🇦🇿 (@AzmissionUN) February 26, 2026