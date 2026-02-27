Премьер-министр Эфиопии посетил Парк Победы - ФОТО
27 февраля делегация во главе с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али посетила Парк Победы в Баку.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в честь гостя в парке был выстроен почетный караул.
Премьер-министр Эфиопии возложил венок к монументу Победы.
Затем гостю была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном для увековечения беспримерного героизма, проявленного азербайджанским народом в Отечественной войне, одержанной им грандиозной исторической Победы, а также светлой памяти наших шехидов.
