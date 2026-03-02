С этой даты от водителей мопедов потребуется наличие водительского удостоверения

С 26 марта от водителей мопедов потребуется наличие водительского удостоверения.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции МВД к водителям мопедов.

В обращении отмечается, что в нормативно-правовую базу внесены соответствующие изменения с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил дорожного движения водителями мопедов, а также обеспечения осознания ими своей ответственности наравне с другими участниками движения и соблюдения требований законодательства.

Было подчеркнуто, что согласно изменениям, с 26 марта 2026 года для управления мопедом потребуется водительское удостоверение категории «A1», свидетельство о регистрации транспортного средства и государственный регистрационный номер:

«Учитывая, что до установленной даты осталось мало времени, лицам, желающим управлять мопедом, рекомендуется заблаговременно обратиться в регистрационно-экзаменационные пункты по месту их регистрации.

Сообщаем, что все процедуры применяются в едином порядке, обеспечивая гражданам удобное, эффективное и равное обслуживание.

Просим лиц, желающих управлять мопедом, учитывать установленные сроки и своевременно выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями законодательства, чтобы избежать привлечения к административной ответственности начиная с указанной даты».