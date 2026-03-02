Неизвестные продолжают распространять непристойные фото студенток БГУ

Несмотря на задержание подозреваемого по делу о распространении в социальных сетях фотографий студенток юридического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), измененных с помощью монтажа и искусственного интеллекта в непристойной форме, подобные действия продолжаются.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, на этот раз неизвестное лицо или группа лиц делают публикации в поддержку задержанного за данные деяния Фахри Джабраилова. Так, в соцсетях, особенно в TikTok, создаются страницы под названием «Свободу Фахри Джабраилову», где продолжают распространяться фотографии девушек аморального содержания.

Напомним, что после придания вопроса общественной огласке Министерство внутренних дел задержало подозреваемого в совершении этих действий 28-летнего Фахри Джабраилова. На данный момент остается неизвестным, кто именно продолжает его деятельность.

В ответ на запрос Qafqazinfo в пресс-службе МВД сообщили, что расследование по данному факту продолжается.

