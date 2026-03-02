Погода на вторник: В Баку ожидаются осадки и туман

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды вторник, 3 марта.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, периодические осадки. Есть вероятность, что днем будут осадки. Ночью и утром слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью - 1-3° тепла, днем 6-10 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 768 мм рт.ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 60-65%.

Погода в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но есть вероятность, что ночью и утром в некоторых восточных районах изредка будут осадки в виде снега. Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-5° тепла, днем 9-14° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, в высокогорьях 10-15° мороза, днем 0-5 ° мороза.

Ночью и утром в некоторых горных районах дороги могут быть покрыты льдом.

