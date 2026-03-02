Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

В небе над Абу-Даби (ОАЭ) замечены первые самолеты, вылетевшие и прилетевшие после ввода ограничений на полеты на фоне конфликта Ирана, Израиля и США.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Так, самолет Boeing 777-FFX с бортовым номером A6-DDC из Лагоса (Нигерия) сел в столице Объединенных Арабских Эмиратов утром 2 марта.

Из города также вылетели Airbus A380-861(бортовой номер A6-APF) и Boeing 787-9 Dreamliner (A6-BLE) компании Etihad Airways. Пункт назначения этих двух рейсов не указан.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Источник: Газета.ру