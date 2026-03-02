 Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

First News Media13:20 - Сегодня
Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

В небе над Абу-Даби (ОАЭ) замечены первые самолеты, вылетевшие и прилетевшие после ввода ограничений на полеты на фоне конфликта Ирана, Израиля и США.

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Так, самолет Boeing 777-FFX с бортовым номером A6-DDC из Лагоса (Нигерия) сел в столице Объединенных Арабских Эмиратов утром 2 марта.

Из города также вылетели Airbus A380-861(бортовой номер A6-APF) и Boeing 787-9 Dreamliner (A6-BLE) компании Etihad Airways. Пункт назначения этих двух рейсов не указан.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
185

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев ознакомился в Баку с техникой для перевозки бытовых ...

Xроника

Президент Азербайджана выделил средства на ремонт Джума мечети

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидаются осадки и туман

Общество

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек - ОБНОВЛЕНО

В мире

Угрозы радиации нет, АЭС «Бушер» в порядке. МАГАТЭ о ситуации вокруг Ирана

Турция опровергла сообщения об ударе по «американской» военной базе Инджирлик

Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

Tasnim: В провинции Восточный Азербайджан погибли 27 человек

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

Пезешкиан осудил удар по школе для девочек на юге Ирана

Аятолла Арафи назначен временно исполняющим обязанности верховного лидера Ирана

Эрдоган сделал заявление по ситуации вокруг Ирана

Последние новости

Угрозы радиации нет, АЭС «Бушер» в порядке. МАГАТЭ о ситуации вокруг Ирана

Сегодня, 14:00

Президент Азербайджана выделил средства на ремонт Джума мечети

Сегодня, 13:53

Турция опровергла сообщения об ударе по «американской» военной базе Инджирлик

Сегодня, 13:43

Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Абу-Даби начал выпускать и принимать самолеты

Сегодня, 13:20

Погода на вторник: В Баку ожидаются осадки и туман

Сегодня, 13:15

В Азербайджан из Ирана эвакуировано 312 человек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:10

С этой даты от водителей мопедов потребуется наличие водительского удостоверения

Сегодня, 13:02

Посольство Японии в Баку приостановило деятельность

Сегодня, 12:55

Неизвестные продолжают распространять непристойные фото студенток БГУ

Сегодня, 12:53

Tasnim: В провинции Восточный Азербайджан погибли 27 человек

Сегодня, 12:48

Из-за атаки Ирана Каха Каладзе не может покинуть Абу-Даби

Сегодня, 12:43

Трагедия в Баку не остановила бизнес: «Baku City Karting» снова в строю? - ФОТО

Сегодня, 12:38

В Иране заявили, что жертвами ударов США и Израиля стали 555 иранцев

Сегодня, 12:35

От лекарств до крысиного яда: за месяц в Азербайджане несколько человек скончались от тяжелых отравлений

Сегодня, 12:32

В Иране заявили о 35 погибших при атаках на провинцию Фарс

Сегодня, 12:17

Бывший сенатор и бизнесмен покончил с собой

Сегодня, 12:12

Кувейт сообщил о крушении нескольких американских военных самолетов

Сегодня, 12:08

Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили напряженность на Ближнем Востоке

Сегодня, 12:05

Эмилия Ягубова оказалась в Дубае во время иранских ракетных ударов - ФОТО

Сегодня, 12:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50