Число погибших при ударах США и Израиля по Ирану выросло до 787

Общее число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля по исламской республике возросло до 787.

Об этом сообщило Иранское общество Красного Полумесяца.

"Согласно отчетам оперативных групп, к сожалению, на данный момент 787 наших соотечественников погибли в результате этих атак. Продолжаются поисковые работы, разбор завалов, транспортировка пострадавших и оказание медицинской помощи", - приводит фрагмент заявления организации агентство Tasnim.

Отмечается, что зафиксировано всего около 1 039 ударов по 153 районам Ирана, в ходе которых ущерб понесли по меньшей мере 504 объекта.