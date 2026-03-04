На Каспии спасены рыбаки, оказавшиеся в беспомощном состоянии - ФОТО

На Каспии спасли граждан Азербайджана, оказавшихся в беспомощном состоянии.

Как сообщает 1news.az, соответствующую информацию распространил пресс-центр Государственной пограничной службы (ГПС).

Согласно сообщению, в территориальных водах Каспийского моря, принадлежащих Азербайджану, успешно осуществляются мероприятия по надежной охране морских границ, контролю за плавсредствами и проведению спасательных работ. В подразделение берегового контроля Береговой охраны ГПС поступила информация о том, что два члена экипажа рыболовецкой лодки марки «Yamaha-55» (бортовой номер «Mİ-912») оказались в беспомощном состоянии из-за неисправности двигателя.

Для спасения лодки и членов экипажа пограничный корабль, находившийся на охране государственной границы, был немедленно направлен по указанным координатам.

В результате принятых неотложных мер находившиеся в море жители Нефтчалинского района - Рзаев Фаик Надир оглу (1977 г. р.) и Магеррамов Рауф Мусеиб оглу (1989 г. р.) - были спасены пограничниками и благополучно доставлены на берег.