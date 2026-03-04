MEDİA призывает не распространять недостоверные сведения о Ближнем Востоке

Агентство развития медиа Азербайджана (MEDİA) обратилось к СМИ, журналистам и общественным активистам в связи с продолжающимися военными действиями на Ближнем Востоке.

«В связи с продолжающимися военными действиями на Ближнем Востоке в социальных сетях наблюдаются публикации, ссылающиеся на недостоверную и ненадёжную информацию. Подобные материалы, увеличивающие риск дезинформации в информационном пространстве, направлены на создание путаницы в общественном мнении», - отмечается в заявлении Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

В заявлении подчеркивается, что медиа‑организации должны проявлять высокий профессионализм при работе с информационными потоками в социальных сетях и воздерживаться от распространения контента с сомнительным источником или манипулятивным характером.

«Призываем все средства массовой информации, журналистов и общественных активистов в своей деятельности опираться исключительно на официальные источники, избегать публикаций, вызывающих панические настроения в обществе, и не допускать информационных манипуляций», - заявляет MEDİA.