Установлена личность одного из пострадавших при атаке дронов Ирана на Нахчыван

Установлена личность одного из пострадавших в результате атак беспилотников, совершенных с территории Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику 5 марта около полудня.

Как сообщили Trend в Больнице Нахчыванской АР, пострадавшая - 1986 года рождения Рейхана Велиева.

"Ее состояние в настоящее время оценивается как средне-тяжелое. Осмотр и лечение продолжаются в медицинском учреждении", - отметили в больнице.

Отметим, что 5 марта на международный аэропорт Нахчывана совершена дроновая атака.

Один из дронов, запущенных с территории Ирана, упал и взорвался на территории аэропорта, другой – вблизи средней школы в селе Шекерабад Бабекского района.

На место происшествия привлечены пожарные расчеты и машины скорой помощи.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с атакой беспилотников, совершённой с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике.

Согласно заявлению, один беспилотник упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, другой - вблизи здания школы в селе Шекерабад.

«Мы решительно осуждаем эти атаки беспилотников, осуществлённые с территории Исламской Республики Иран, которые привели к повреждению здания аэропорта и ранению двух гражданских лиц. Данная атака на территорию Азербайджана противоречит нормам и принципам международного права и способствует росту напряжённости в регионе. Мы требуем, чтобы Исламская Республика Иран в кратчайшие сроки прояснила данный вопрос, дала объяснения и приняла необходимые неотложные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер», — говорится в заявлении.

Также чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу был вызван в Министерство иностранных дел, где иранской стороне был выражен резкий протест.