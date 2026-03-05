Джейхун Байрамов: Требуем разъяснений от иранской стороны

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов позвонил азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было заявлено, что атаки дронов с территории Ирана на территорию Нахчыванской Автономной Республики вызывают обеспокоенность.

Министр Джейхун Байрамов предоставил собеседнику подробную информацию об атаках беспилотников.

Он отметил, что данное нападение, совершенное против территории Азербайджана, является нарушением норм и принципов международного права и служит нагнетанию напряженности в регионе.

Было доведено до сведения, что азербайджанская сторона требует от иранской стороны в кратчайшие сроки внести ясность в связи с произошедшим нападением, дать объяснения и принять необходимые неотложные меры для недопущения повторения подобных случаев в будущем.