В России зачитан приговор Шахину Шыхлинскому и братьям Сафаровым

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю азербайджанской диаспоры Шахину Шыхлинскому и братьям Сафаровым.

Шахин Шыхлинский приговорён к 22 годам лишения свободы, сообщают российские СМИ.

Акиф Сафаров приговорён к 21 году, Аяз Сафаров — к 20 годам, Кямал Сафаров — к 14 годам, Мазахир Сафаров — к 13 годам, Бакир Сафаров — к 10 годам лишения свободы.

Шуджаяддин Раджабов также приговорён к 14 годам лишения свободы.

Отметим, в июне 2025 года российские правоохранительные органы провели операцию против азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции было применено насилие, в результате чего два уроженца Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы — скончались от полученных травм. Другие братья Сафаровы по решению суда были арестованы. Им предъявлены обвинения в совершении преступлений в 2001, 2010 и 2011 годах.

Позднее в Екатеринбурге были задержаны руководитель азербайджанской диаспоры Шахин Шыхлинский и его сын Мутвалы Шихлинский. В отношении Мутвалы Шихлинского возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Шахину Шихлинскому предъявлены обвинения в покушении на «заказное убийство и применении насилия» в отношении представителя власти.

По этому уголовному делу 16 июля 2025 года был задержан М. Шихлинский, и суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Шахин Шихлинский был объявлен в розыск. 2 августа он был задержан в Москве и этапирован в Екатеринбург. 24 августа 2025 года суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.