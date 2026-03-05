На Абшероне скончался двухдневный младенец

В Абшеронском районе скончался двухдневный младенец.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент зафиксирован в Абшеронской центральной районной больнице.

В ответ на запрос в медицинском учреждении сообщили, что женщина, 1981 года рождения, была госпитализирована в отделение гинекологии и родовспоможения 2 марта около 12:30.

Согласно информации, пациентка поступила в отделение на фоне излития околоплодных вод и начала родовой деятельности при раскрытии шейки матки на 3 см. В тот же день на 36-й неделе беременности (5-я беременность, 3-и роды) путем оперативного вмешательства были проведены преждевременные роды.

Вес новорожденного при рождении составил 3400 граммов, оценка по шкале Апгар - 7/8 баллов. Первоначально ребенку был диагностирован респираторный дистресс-синдром (РДС), в связи с чем под наблюдением врачей была оказана соответствующая медицинская помощь.

В процессе лечения у младенца была зафиксирована легочная гипертензия, а в дальнейшем - легочное кровотечение. Несмотря на проведенные мероприятия интенсивной терапии, 4 марта была констатирована биологическая смерть ребенка.

Состояние роженицы, которой были оказаны все необходимые медицинские услуги, оценивается как стабильное. Вечером того же дня она была выписана домой на амбулаторное лечение.