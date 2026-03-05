МИД Турции осудил атаку на Нахчыван с использованием БПЛА

5 марта министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

В ходе телефонного разговора был выражен решительный протест в связи со вчерашней ракетной атакой Исламской Республики Иран в направлении Турции и сегодняшней атакой беспилотников на Азербайджанскую Республику. Было доведено до внимания, что подобные нападения являются абсолютно неприемлемыми, сообщает МИД Азербайджана.

Было подчеркнуто, что эти атаки противоречат нормам и принципам международного права и служат нагнетанию напряженности в регионе.

В ходе беседы было отмечено, что в целях обеспечения безопасности авиарейсов в Нахчыван полеты временно будут организованы через аэропорт Игдыр.

Министры также подчеркнули важность продолжения координации действий между двумя странами, вытекающей из отношений стратегического союзничества.