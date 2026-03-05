 Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

First News Media23:03 - 05 / 03 / 2026
Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

Пакистан, поддерживая руководство и народ Азербайджана, осуждает действия, которые усиливают напряженность и подрывают региональный мир и стабильность.

Oб этом говорится в публикации премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа в социальной сети X.

В публикации отмечается: «Мы выражаем серьезную озабоченность по поводу недавних атак на нашу братскую страну, Азербайджан. Призываем к снижению напряженности для сохранения мира и стабильности в регионе и вновь подчеркиваем необходимость продолжения диалога и дипломатии».

Поделиться:
293

Актуально

Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Политика

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

Xроника

Ираклий Кобахидзе решительно осудил атаку, совершённую со стороны Ирана на ...

Xроника

Президент Узбекистана позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Минобороны Азербайджана: Эти акты агрессии не останутся без ответа

МИД прокомментировал эвакуацию граждан Азербайджана из Ближнего Востока

Глава МИД Ирана позвонил министру иностранных дел Азербайджана

МИД Азербайджана решительно осудил атаки со стороны Ирана и требует разъяснений

Последние новости

Арарат Мирзоян позвонил Джейхуну Байрамову

Сегодня, 00:22

Посол Италии в Иране эвакуировался через Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 00:00

Бритни Спирс арестовали и заковали в наручники

05 / 03 / 2026, 23:50

Организованы рейсы для обеспечения транспортной связи с Нахчываном по маршруту Баку-Игдир-Баку

05 / 03 / 2026, 23:41

Египет считает неприемлемыми атаки на Азербайджан, Турцию и арабские страны

05 / 03 / 2026, 23:37

МИД Черногории: Мы солидарны с народом Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:35

Бахрейна решительно осудил иранские атаки против Азербайджана

05 / 03 / 2026, 23:30

Бишкек выразил солидарность с Баку

05 / 03 / 2026, 23:22

Иран заявил о готовности к возможной наземной операции США

05 / 03 / 2026, 23:18

Омбудсмен Азербайджана осудила дроновые атаки Ирана

05 / 03 / 2026, 23:15

Шахбаз Шариф выразил солидарность Пакистана с Азербайджаном

05 / 03 / 2026, 23:03

Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

05 / 03 / 2026, 23:00

Зеленский заявил, что США запросили помощь в защите от иранских «Шахедов»

05 / 03 / 2026, 22:50

ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

05 / 03 / 2026, 22:45

Зеленский пообещал дать ВСУ адрес «человека» в Евросоюзе, который блокирует помощь Украине

05 / 03 / 2026, 22:40

Эрдоган: В беседе с моим братом Ильхамом Алиевым я осудил атаку на Нахчыван

05 / 03 / 2026, 22:30

Обеспечен безопасный переход болгарских дипломатов из Ирана в Азербайджан - ФОТО

05 / 03 / 2026, 22:25

Арагчи: РФ и КНР оказывают поддержку Ирану

05 / 03 / 2026, 22:16

Лукашенко призвал белорусских женщин писать ему в TikTok, если их обидят мужчины - ВИДЕО

05 / 03 / 2026, 22:14

Кубок Азербайджана: «Сабах» одержал победу в серии пенальти и вышел в полуфинал

05 / 03 / 2026, 22:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50