Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

Трое пострадавших в результате атак дронов с территории Исламской Республики Иран по Нахчыванскому аэропорту выписаны домой.

Как сообщает AПA, Джафаров Асед Видади оглу продолжает лечение в больнице.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения.