США разрешили Индии покупать российскую нефть, но только на время

США приостановили санкции против российской нефти и теневого флота из-за войны в Иране, но только на месяц и только для Индии.

Белый дом разрешил Индии скупить уже погруженную на танкеры российскую нефть, чтобы смягчить нефтяной кризис, вызванный войной в ключевом нефтедобывающем регионе планеты — Персидском заливе.

«Намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российским властям, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в море», — пообещал министр финансов США Скотт Бессент.

Индия наряду с Китаем были главными покупателями подсанкционной российской нефти после вторжения РФ в Украину, однако перед самым нападением на Иран США санкциями и пошлинами убедили Индию свернуть нефтяную торговлю с Кремлем. В результате значительные объемы российской нефти оказались заперты в море на танкерах в ожидании покупателей.

Аналитики предупреждали, что Индия в любом случае возобновила бы покупку этой нефти, даже если бы США не сняли санкции, по двум причинам.

Во-первых, Индия более других крупных экономик пострадает от войны США с Ираном, поскольку получала через Ормузский пролив почти половину всей импортной нефти, а стратегических запасов у страны почти нет. В то время как Китай накопил резервы, способные полностью заместить весь нефтяной импорт в течение 3-6 месяцев, в Индии запасов — в лучшем случае на несколько недель.

А во-вторых, Индия лишь недавно прекратила масштабные закупки дешевой подсанкционной российской нефти, и у нее достаточно наработанных схем и связей с российскими продавцами и теневым флотом, чтобы быстро возобновить эту торговлю.

Источник: ВВС