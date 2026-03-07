 Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

First News Media13:16 - Сегодня
Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Международный аэропорт Дубая (DBX) и международный аэропорт Аль-Мактум частично возобновили работу.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице DBX в X.

"С сегодняшнего дня, 7 марта мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC", - говорится в тексте.

Ранее пресс-служба правительства эмирата информировала о приостановке работы международного аэропорта Дубая после сообщений о работе ПВО в небе над воздушной гаванью.

Источник: ТАСС

12:47

Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, ее цитирует РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена», — говорится в сообщении.

The Times of Israel ранее сообщило, что в Дубае прозвучали два взрыва. После этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», возникшем в результате падения обломков сбитых беспилотников. Последствия «инцидента» устранили, однако не уточняется, о чем именно идет речь.

До этого стало известно, что на телефоны жителей Дубая приходили оповещения о возможной ракетной атаке. Власти призвали людей немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, а также дверей и открытых пространств.

Поделиться:
471

Актуально

В мире

Пезешкиан принес извинения соседним странам

Экономика

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения ...

Xроника

Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Словакии

Экономика

Цена барреля Azeri Light достигла почти $95

В мире

ЦАХАЛ заявил о серии ударов по военным объектам «Хезболлах»

Иран предостерег европейцев от вмешательства в конфликт

Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

США и Израиль против Ирана, региону грозит хаос: что известно на данный момент? - ФОТО - ВИДЕО

Перед Ормузским проливом собразовалось скопление судов - ОБНОВЛЕНО

СМИ: Умерла супруга Хаменеи

Небо над Ближним Востоком опустело: авиакомпании массово отменяют рейсы после ударов США и Израиля по Ирану

Последние новости

ЦАХАЛ заявил о серии ударов по военным объектам «Хезболлах»

Сегодня, 13:40

Иран предостерег европейцев от вмешательства в конфликт

Сегодня, 13:32

Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 13:16

Падение банка BTB: как наш анализ предсказал исход за 7 недель до решения Центробанка АР

Сегодня, 12:51

В Баку племянница украла у тёти крупную сумму денег

Сегодня, 12:23

В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Сегодня, 12:13

8 марта в центрах ASAN xidmət и ASAN kommunal будет нерабочий день

Сегодня, 12:05

В Иране пригрозили американским военным в Ормузском проливе

Сегодня, 12:02

Власти Катара повысили уровень угрозы безопасности в Дохе

Сегодня, 11:54

Пакистанца обвинили в сговоре с Ираном с целью убийства Трампа

Сегодня, 11:52

Пезешкиан принес извинения соседним странам

Сегодня, 11:42

Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны

Сегодня, 11:39

Иран отверг требования США о безоговорочной капитуляции

Сегодня, 11:35

КСИР ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

Сегодня, 11:29

ЦАХАЛ сообщила об ударе по иранскому объекту с баллистическими ракетами

Сегодня, 11:14

Из Ирана через Азербайджан эвакуированы более 1700 человек

Сегодня, 10:53

Главы МИД Азербайджана и Туркменистана обсудили атаку иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 10:45

Скончалась директор Торговой палаты США в Азербайджане

Сегодня, 10:25

Ильхам Алиев поблагодарил Токаева за осуждение атак Ирана на Нахчыван

Сегодня, 10:22

Дорожная полиция предупредила водителей

Сегодня, 10:05
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50