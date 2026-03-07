Международные аэропорты Дубая частично возобновили работу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Международный аэропорт Дубая (DBX) и международный аэропорт Аль-Мактум частично возобновили работу.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице DBX в X.

"С сегодняшнего дня, 7 марта мы частично возобновили работу, выполняя некоторые рейсы из аэропортов DXB и DWC", - говорится в тексте.

Ранее пресс-служба правительства эмирата информировала о приостановке работы международного аэропорта Дубая после сообщений о работе ПВО в небе над воздушной гаванью.

Источник: ТАСС

12:47

Международный аэропорт Дубая приостановил работу на неопределенный срок на фоне работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата, ее цитирует РИА Новости.

«В целях обеспечения безопасности пассажиров, персонала аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена», — говорится в сообщении.

The Times of Israel ранее сообщило, что в Дубае прозвучали два взрыва. После этого местные власти сообщили о «незначительном инциденте», возникшем в результате падения обломков сбитых беспилотников. Последствия «инцидента» устранили, однако не уточняется, о чем именно идет речь.

До этого стало известно, что на телефоны жителей Дубая приходили оповещения о возможной ракетной атаке. Власти призвали людей немедленно укрыться в ближайшем безопасном здании и держаться подальше от окон, а также дверей и открытых пространств.