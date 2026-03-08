Израиль призвал жителей Ливана покинуть территории к югу от реки Литани

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила жителей Южного Ливана о готовящихся авианалетах на территорию к югу от реки Литани.

Военный представитель Авихай Эдри в заявлении, распространенном на арабском языке в X, требует жителей этого района эвакуироваться к северу от реки Литани.

"Террористическая деятельность [шиитского движения] "Хезболлах" вынуждает ЦАХАЛ применять против них силу в этом районе", - утверждается в сообщении. "В целях вашей безопасности, мы еще раз призываем вас немедленно эвакуироваться из своих домов и переместиться к северу от реки Литани", - призвал военный представитель.