Два человека погибли и 12 пострадали в Саудовской Аравии из-за попадания снаряда в жилой дом

В Саудовской Аравии 2 человека погибли, еще 12 получили ранения в результате попадания снаряда в жилое здание.

Об этом сообщила служба гражданской обороны королевства.

Согласно заявлению, опубликованному в X, снаряд попал в дом, принадлежащий компании по техническому обслуживанию и уборке, в провинции Эль-Хардж, расположенной к юго-востоку от Эр-Рияда. Погибшие и пострадавшие являются гражданами Бангладеш и Индии.