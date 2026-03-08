СМИ: Новым верховным лидером Ирана вновь стал Хаменеи

Фамилия нового верховного лидера Ирана останется такой же, как у погибшего несколько дней назад духовного лидера страны Али Хаменеи.

Об этом сообщил член Совета экспертов, участвующих в выборе нового лидера исламской республики, слова которого приводит телеканал Al Hadath.

"Мы избрали нового лидера Ирана. Фамилия Хаменеи останется и у нового верховного лидера", - заявил он.

Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

Между тем, Reuters сообщил, что таким образом иранские власти намекнули на то, что преемником верховного лидера Али Хаменеи станет сын погибшего аятоллы Моджтабу.

Однако в других источниках отмечают, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.