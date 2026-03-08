Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий

Иран не считает, что пришло время обсуждать условия завершения боевых действий, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы еще не подошли к этому моменту", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, на каких условиях Иран будет согласен завершить военный конфликт. - Необходимо полное завершение войны, без этого мы продолжим сражаться ради своего народа и безопасности".

Также Арагчи отверг требование президента США Дональда Трампа о капитуляции исламской республики и заявил, что иранский народ будет сражаться столько, сколько потребуется.

"Мы никогда не сдаемся, мы будем сопротивляться столько, сколько потребуется. Мы продолжим защищать себя, мы защищаем свою территорию, народ и честь. Наша честь не продается", - сказал он.