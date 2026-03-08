 Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий

First News Media18:16 - Сегодня
Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий

Иран не считает, что пришло время обсуждать условия завершения боевых действий, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Мы еще не подошли к этому моменту", - сказал он в интервью телеканалу NBC News, отвечая на вопрос о том, на каких условиях Иран будет согласен завершить военный конфликт. - Необходимо полное завершение войны, без этого мы продолжим сражаться ради своего народа и безопасности".

Также Арагчи отверг требование президента США Дональда Трампа о капитуляции исламской республики и заявил, что иранский народ будет сражаться столько, сколько потребуется.

"Мы никогда не сдаемся, мы будем сопротивляться столько, сколько потребуется. Мы продолжим защищать себя, мы защищаем свою территорию, народ и честь. Наша честь не продается", - сказал он.

Поделиться:
719

Актуально

Политика

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы ...

Xроника

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану ...

Политика

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Экономика

AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр перевезено 1442 пассажира

В мире

США при необходимости используют нефть из стратегического резерва

Два человека погибли и 12 пострадали в Саудовской Аравии из-за попадания снаряда в жилой дом

СМИ: Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

СМИ: Умерла супруга Хаменеи

Что происходит в Иране? Хроника войны

Иран заявил об ударе по офису Нетаньяху, в Израиле это отрицают

В России зачитан приговор Шахину Шихлинскому и братьям Сафаровым

Последние новости

США при необходимости используют нефть из стратегического резерва

Сегодня, 21:27

Макрон после разговора с Ильхамом Алиевым опубликовал пост на азербайджанском языке

Сегодня, 20:58

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 20:49

С начала американо-израильской операции из Ирана через Азербайджан эвакуированы граждане 67 стран - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:39

Два человека погибли и 12 пострадали в Саудовской Аравии из-за попадания снаряда в жилой дом

Сегодня, 20:33

СМИ: Ядерный объект в Исфахане получил серьезные повреждения

Сегодня, 20:05

Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

Сегодня, 19:51

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:40

В Сумгайыте спасатели помогли ребёнку, оставшемуся в квартире одному

Сегодня, 19:00

МИД Германии резко осудил атаку иранских дронов на Нахчыван

Сегодня, 18:53

Макрон в телефонном разговоре с Ильхамом Алиевым выразил поддержку Азербайджану в связи с атаками Ирана

Сегодня, 18:44

Кэролайн Ливитт: Трамп пока не планирует наземную операцию против Ирана

Сегодня, 18:38

Аббас Арагчи: Еще не пришло время обсуждать условия завершения боевых действий

Сегодня, 18:16

Главами МИД Нидерландов решительно осудил иранские атаки по Нахчывану - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:38

Глава МИД Болгарии поблагодарила Азербайджан за эвакуацию граждан из Ирана

Сегодня, 17:34

Главы МИД Алжира и Азербайджана обсудили вопросы региональной и международной безопасности

Сегодня, 17:20

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Сегодня, 16:30

PSJ: Астероиды бросают друг в друга «космическими снежками»

Сегодня, 16:15

AYNA: По маршруту Нахчыван-Ыгдыр перевезено 1442 пассажира

Сегодня, 16:00

Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана

Сегодня, 15:55
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50