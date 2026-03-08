Жители Дубая скупают продукты на фоне ожидаемого дефицита - ВИДЕО

После заявлений о том, что из-за напряженности на Ближнем Востоке и сбоев в торговых путях в Дубае запасов свежих продуктов осталось всего около 10 дней, в городских маркетах наблюдается ажиотаж и паника.

Видео, снятое в регионе, быстро вызвало широкий резонанс в социальных сетях. На кадрах видно, как множество людей устремляется в магазины, быстро заполняя свои тележки для покупок, и как некоторые полки быстро опустошаются.

В видео также обращает на себя внимание, что время от времени между гражданами возникают напряженные моменты и споры. Эксперты отмечают, что такие кадры показывают, что опасения по поводу цепочки поставок быстро распространяются среди населения.

Из-за напряженности на Ближнем Востоке и неопределенности на некоторых критически важных морских путях многие суда начали избегать прохода через этот регион. Это приводит к задержкам в поставках продуктов питания в страны Персидского залива, особенно создавая риск проблем с поставками товаров с коротким сроком хранения.

Ранее глава логистического гиганта Kühne+Nagel Штефан Пауль заявил, что запасов свежих продуктов питания в Дубае хватает всего на 10 дней.