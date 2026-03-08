Трамп заявил об уничтожении иранской военной инфраструктуры ударами США

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские удары уничтожили ключевые элементы военной инфраструктуры Ирана, а также флот и авиацию исламской республики.

"Заводы взрываются прямо сейчас. Флота больше нет — он на дне моря. Сорок два корабля, 42, за шесть дней. Флота больше нет. Авиации больше нет. Каждый элемент их армии уничтожен. Их руководство уничтожено. Нет ничего, что бы не было уничтожено", — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу CBS.

Он утверждает, что США "побеждают на уровнях, которых раньше не видели".

По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), с начала конфликта американские силы нанесли удары более чем по 3 тысячам целей, а также повредили или уничтожили более 40 иранских кораблей.

Источник: РИА Новости