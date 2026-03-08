Трамп заявил, что союзники Вашингтона «могут делать все, что пожелают»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не интересует, усилят ли союзники Вашингтона поддержку американо-израильской операции против Ирана.

"Мне все равно. Они могут делать все, что пожелают. Преданные уже участвуют", - сказал он в интервью телеканалу CBS News в ответ на соответствующий вопрос.

7 марта американский лидер заявил, что США запомнят решение Великобритании направить авианосцы на Ближний Восток, когда американские военные уже якобы разгромили Иран.

Источник: ТАСС