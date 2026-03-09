Спикеры парламентов Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор
9 марта председатель Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садик позвонил председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Милли Меджлисе, в ходе телефонного разговора была выражена обеспокоенность процессами, происходящими в регионе.
Стороны также обсудили вопросы двустороннего, трехстороннего и многостороннего сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджана и Национальной ассамблеей Пакистана. Была отмечена важность диалога между парламентами в контексте мира, стабильности и сотрудничества.
