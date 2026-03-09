Бомбардировка школы для девочек в Иране, вероятно, дело рук США - Bellingcat - ВИДЕО

Группа расследователей Bellingcat заявляет, что их анализ недавно опубликованного видео, «по-видимому, противоречит» утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Иран несет ответственность за взрыв в школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана.

По данным иранских государственных СМИ, этот взрыв, ставший одним из первых залпов войны 28 февраля, унес жизни 165 человек.

Видео, опубликованное Bellingcat, представляет собой трехсекундный ролик, выпущенный в воскресенье иранским полуофициальным новостным агентством. На нем запечатлено попадание боеприпаса в здание, после чего в воздух поднимается столб темного дыма. Эксперты, основываясь на анализе спутниковых снимков, пришли к выводу, что школа, скорее всего, пострадала во время серии бомбовых ударов по прилегающей базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент США Дональд Трамп вместе с министром войны Питом Хегсетом отрицают, что Вашингтон стоит за атакой на гражданский объект. Ссылаясь на якобы имеющиеся у него доказательства, президент США заявил, что по школе, вероятно, ударил снаряд, запущенный самим Ираном. Хегсет согласился с Трампом, утверждая, что единственной стороной в этой войне, которая «целится в гражданских», является Тегеран.

Источник: Euronews