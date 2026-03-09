 Бомбардировка школы для девочек в Иране, вероятно, дело рук США - Bellingcat - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Бомбардировка школы для девочек в Иране, вероятно, дело рук США - Bellingcat - ВИДЕО

First News Media15:17 - Сегодня
Бомбардировка школы для девочек в Иране, вероятно, дело рук США - Bellingcat - ВИДЕО

Группа расследователей Bellingcat заявляет, что их анализ недавно опубликованного видео, «по-видимому, противоречит» утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Иран несет ответственность за взрыв в школе для девочек в городе Минаб на юге Ирана.

По данным иранских государственных СМИ, этот взрыв, ставший одним из первых залпов войны 28 февраля, унес жизни 165 человек.

Видео, опубликованное Bellingcat, представляет собой трехсекундный ролик, выпущенный в воскресенье иранским полуофициальным новостным агентством. На нем запечатлено попадание боеприпаса в здание, после чего в воздух поднимается столб темного дыма. Эксперты, основываясь на анализе спутниковых снимков, пришли к выводу, что школа, скорее всего, пострадала во время серии бомбовых ударов по прилегающей базе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент США Дональд Трамп вместе с министром войны Питом Хегсетом отрицают, что Вашингтон стоит за атакой на гражданский объект. Ссылаясь на якобы имеющиеся у него доказательства, президент США заявил, что по школе, вероятно, ударил снаряд, запущенный самим Ираном. Хегсет согласился с Трампом, утверждая, что единственной стороной в этой войне, которая «целится в гражданских», является Тегеран.

Источник: Euronews

Поделиться:
301

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Муджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера ...

Политика

Минобороны Азербайджана осудил ракетную атаку Ирана против Турции

В мире

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Политика

Глава МИД ФРГ поблагодарил Баку за помощь в эвакуации граждан Германии из Ирана

В мире

Катар перехватил 17 иранских ракет

Еврокомиссия: Ни одна страна ЕС еще не задействовала стратегические запасы нефти

В Еврокомиссии заявили, что новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС

В Турции призвали Иран воздерживаться от угрожающих безопасности региона действий

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Иране предупредили об опасности кислотных дождей после ударов по нефтехранилищам

Турция предупреждает о возможном ответе после падения ракеты на территории страны - ОБНОВЛЕНО

МИД Турции вызвал посла Ирана в Анкаре после падения сбитой ракеты

В Турции произошло сильное землетрясение

Последние новости

Катар перехватил 17 иранских ракет

Сегодня, 17:46

На выпускном экзамене, организованном ГЭЦ, у девяти учащихся обнаружили мобильные телефоны

Сегодня, 17:37

Польские дипломаты эвакуированы с территории Ирана в Азербайджан - ФОТО

Сегодня, 17:14

Главы МИД Сомали, Румынии и Португалии осудили иранскую дроновую атаку на Нахчыван

Сегодня, 17:12

Еврокомиссия: Ни одна страна ЕС еще не задействовала стратегические запасы нефти

Сегодня, 17:06

В Еврокомиссии заявили, что новый верховный лидер Ирана не находится под санкциями ЕС

Сегодня, 17:04

Ильхам Алиев поздравил Муджтабу Хаменеи с избранием на пост Верховного лидера Ирана

Сегодня, 17:03

Гюльзар Гурбанова понесла тяжелую утрату - ФОТО

Сегодня, 16:58

В Турции призвали Иран воздерживаться от угрожающих безопасности региона действий

Сегодня, 16:52

Минобороны Азербайджана осудил ракетную атаку Ирана против Турции

Сегодня, 16:45

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:38

Британский госминистр обеспокоен атакой иранской дронов на Азербайджан

Сегодня, 16:33

США призывают американских граждан покинуть юго-восток Турции

Сегодня, 16:30

Фон дер Ляйен: Средний коридор - путь к долгосрочному миру на Южном Кавказе

Сегодня, 16:20

Иностранцы бросают питомцев в Дубае, убегая от войны - ФОТО

Сегодня, 15:50

Глава МИД ФРГ поблагодарил Баку за помощь в эвакуации граждан Германии из Ирана

Сегодня, 15:38

Девять школьников удалены с выпускного экзамена после обнаружения мобильных телефонов - ФОТО

Сегодня, 15:33

Бомбардировка школы для девочек в Иране, вероятно, дело рук США - Bellingcat - ВИДЕО

Сегодня, 15:17

Глава Еврокомиссии призвала Европу решительно демонстрировать свою силу

Сегодня, 14:55

В Баку задержан карманник, совершивший кражу в автобусе - ВИДЕО

Сегодня, 14:48
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50