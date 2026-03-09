Британский госминистр обеспокоен атакой иранской дронов на Азербайджан

Госминистр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, с которым обсудил нарастающую военную эскалацию на Ближнем Востоке.

По сообщению пресс-службы МИД АР, Даути выразил серьезную обеспокоенность в связи с атакой иранских дронов против Азербайджана, подчеркнув, что угроза, направленная против гражданской инфраструктуры и безопасности населения республики, является неприемлемой.

Байрамов отметил, что подобные действия служат еще большему росту напряженности в регионе. Он довел до внимания собеседника, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности Азербайджана.