СМИ: в США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны - ФОТО
Полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в обстреле дома американской певицы Рианны (полное имя - Робин Рианна Фенти) в Беверли-Хиллз.
Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.
По их информации, сидящая в автомобиле женщина сделала около 10 выстрелов в сторону дома знаменитости, попав в стену особняка Рианны. Отмечается, что в момент происшествия певица находилась дома.
По данным правоохранительных служб, в результате инцидента пострадавших нет, о мотивах нападавшей не сообщается.
Источник: ТАСС
