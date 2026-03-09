 СМИ: в США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

СМИ: в США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны - ФОТО

First News Media08:35 - Сегодня
СМИ: в США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны - ФОТО

Полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в обстреле дома американской певицы Рианны (полное имя - Робин Рианна Фенти) в Беверли-Хиллз.

Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По их информации, сидящая в автомобиле женщина сделала около 10 выстрелов в сторону дома знаменитости, попав в стену особняка Рианны. Отмечается, что в момент происшествия певица находилась дома.

По данным правоохранительных служб, в результате инцидента пострадавших нет, о мотивах нападавшей не сообщается.

Источник: ТАСС

Поделиться:
782

Актуально

Общество

AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Общество

Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

Мнение

Конституционная реформа как элемент политической трансформации

Экономика

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

В мире

Эрдоган ведет «телефонную дипломатию» для возобновления переговоров США и Ирана

ЕС проведет заседания по координации поставок нефти и газа на фоне кризиса в Иране

Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

Трамп прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Пезешкиан принес извинения соседним странам

СМИ: Умерла супруга Хаменеи

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

Пезешкиан обратился к лидерам соседних государств

Последние новости

Выявлена крупная партия немаркированных сигарет и контрафактного алкоголя

Сегодня, 13:23

Пашинян расскажет в Европарламенте о мирном процессе с Азербайджаном

Сегодня, 13:15

Эрдоган ведет «телефонную дипломатию» для возобновления переговоров США и Ирана

Сегодня, 12:52

Лейла Алиева приняла участие в групповой выставке «Дом с видом на пейзаж» - ФОТО

Сегодня, 12:45

ЕС проведет заседания по координации поставок нефти и газа на фоне кризиса в Иране

Сегодня, 12:40

МЧС спасло троих иностранцев, застрявших в автомобиле в горной местности Хызы - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

AZAL возобновляет прямые рейсы в Нахчыван

Сегодня, 12:20

Конституционная реформа как элемент политической трансформации

Сегодня, 12:07

На этих перекрёстках добавлено 14 велосипедных секций на светофорах - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре

Сегодня, 11:50

Трамп прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана

Сегодня, 11:45

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Сегодня, 11:35

В Турции произошло сильное землетрясение

Сегодня, 11:20

Из Азербайджана в Армению отправлен очередной поезд с российским зерном - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:12

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы более 1,9 тыс. человек

Сегодня, 11:00

Возобновлен въезд-выезд между Азербайджаном и Ираном в целях грузоперевозок

Сегодня, 10:32

Доллар резко подскочил на фоне войны на Ближнем Востоке

Сегодня, 10:12

У Ирана новый верховный лидер

Сегодня, 09:45

Цена нефти Brent приблизилась к $120 за баррель впервые с июня 2022 года

Сегодня, 09:25

Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

Сегодня, 09:00
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50