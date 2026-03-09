СМИ: в США женщина открыла огонь по дому певицы Рианны - ФОТО

Полиция Лос-Анджелеса задержала 30-летнюю женщину по подозрению в обстреле дома американской певицы Рианны (полное имя - Робин Рианна Фенти) в Беверли-Хиллз.

Об этом сообщила газета Los Angeles Times со ссылкой на источники.

По их информации, сидящая в автомобиле женщина сделала около 10 выстрелов в сторону дома знаменитости, попав в стену особняка Рианны. Отмечается, что в момент происшествия певица находилась дома.

По данным правоохранительных служб, в результате инцидента пострадавших нет, о мотивах нападавшей не сообщается.

Источник: ТАСС