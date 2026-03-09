 Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти | 1news.az | Новости
Япония пока не принимала решение распечатать запасы нефти

First News Media09:00 - Сегодня
Правительство Японии не имеет сведений о том, что ситуация на Ближнем Востоке оказывает непосредственное влияние на ситуацию с энергоресурсами для страны, и пока не принимало решения расконсервировать стратегические запасы нефти.

Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

"На данный момент мы не получали никаких сообщений о том, что это окажет непосредственное влияние на спрос на нефть для Японии. мы еще не приняли решения о распечатывании национальных запасов нефти", - сказал он.

Вместе с тем Кихара не стал комментировать, какое влияние нынешний резкий рост цен на нефть окажет на японскую экономику.

Япония закупает более 90% всей импортируемой нефти на Ближнем Востоке, причем значительная ее часть проходит через Ормузский пролив. В импорте СПГ на Ближний Восток приходится около 10%. Япония располагает запасами нефти на 254 дня, а СПГ - примерно на 3 недели.

