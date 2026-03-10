Трамп заявил, что новый верховный лидер Ирана не сможет «жить в мире»

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана и заявил, что он не сможет жить в мире.

«Я не считаю, что он сможет жить в мире», - сказал американский лидер в интервью телеканалу Fox News. Он отметил, что недоволен избранием Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана.

Моджтаба Хаменеи приходится сыном аятолле Али Хаменеи, погибшему в результате ударов США и Израиля. Президент США в интервью телеканалу ABC News 8 марта заявил, что следующий верховный лидер Ирана без одобрения его кандидатуры Соединенными Штатами «не продержится долго».

Источник: ТАСС