Лариджани пригрозил Трампу: «Будьте осторожны»

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, пригрозившему новому верховному лидеру Ирана Маджтабе Хаменеи, стоит быть осторожнее.

Об этом на своей странице в социальной сети X написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

«Будьте осторожны, а то окажетесь ликвидированным», — предупредил он, обращаясь к хозяину Белого дома.

9 марта Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи на пост верховного лидера страны. Политик является сыном предыдущего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государство.

Комментируя ситуацию, Трамп заявил, что недоволен решением Совета экспертов Ирана. При этом за день до назначения хозяин Белого дома пригрозил, что новый верховный лидер Исламской Республики в случае избрания без одобрения американской стороны «не продержится долго».

Источник: Газета.ру