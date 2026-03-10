 Наложен арест на имущество бывшего владельца Akkord | 1news.az | Новости
Наложен арест на имущество бывшего владельца Akkord

Фаига Мамедова16:25 - Сегодня
Наложен арест на имущество бывшего владельца Akkord

Наложен арест на имущество бывшего владельца ОАО «Akkord İnşaat Sənaye» Ильгара Гаджиева, обвиняемого в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, судом было удовлетворено ходатайство следственного органа о наложении ареста на имущество, выявленное в отношении Ильгара Гаджиева в ходе следствия.

Отметим, что сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс, в ходе которого в отношении Ильгара Гаджиева был вынесен заочный приговор. По решению суда он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Напомним, что в ноябре прошлого года в соответствии с требованиями статьи 467-13.4 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики Ильгару Гаджиеву было направлено официальное уведомление о необходимости явиться в Следственное управление Генеральной прокуратуры.

Ранее в отношении него было принято решение о привлечении в качестве обвиняемого по статье 178.3.2 Уголовного кодекса АР (в редакции, действовавшей до 2017 года). Поскольку он скрылся от следствия и находился за пределами страны, был объявлен его розыск для предъявления обвинения. Решением Наримановского районного суда от 13 января 2021 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

В дальнейшем, после внесения изменений и дополнений в содержание обвинения, в отношении Ильгара Гаджиева было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям 178.3.2 и 193-1.3.2 Уголовного кодекса (в редакции, действовавшей до 1 декабря 2017 года).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2017 год, занимая должность руководителя ООО «SDI Group», Ильгар Гаджиев, используя свое служебное положение, получил 10 миллионов долларов (что эквивалентно 16 миллионам 270 тысячам манатов) в городе Москве (Российская Федерация) и на территории перед Международным аэропортом Гейдар Алиев в Хазарском районе города Баку. Путем мошенничества он завладел имуществом потерпевшего в особо крупном размере, после чего легализовал данные средства.

Бывший владелец Akkord приговорен к 15 годам лишения свободы

