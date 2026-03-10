Посольство АР: При ракетном ударе в Израиле погиб гражданин Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погибший в результате ракетного удара по территории Израиля 9 марта Муртузов Амид Алигюллах оглу являлся гражданином Азербайджана и Израиля.

Об этом сообщили в Посольстве Азербайджанской Республики в Израиле.

Отмечается, Инцидент произошёл на строительной площадке в городе Йехуд. А. Муртузов проживал в израильском городе Петах-Тиква.

Амид Муртузов вместе с семьёй много лет назад эмигрировал в Израиль и долгое время проживал там.

"Выражаем соболезнования семье и близким покойного, желаем им терпения и сил пережить эту утрату", - говорится в сообщении.

17:54

В результате ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана погибли - Амид Муртузов и Рустам Гуламов, передает издание Times of Israel.

Сообщается, что они погибли в результате попадания кассетной бомбы в районе Петах-Тиква в Тель-Авиве.

Оба мужчины работали на строительной площадке и погибли прямо на рабочем месте. Отметим, что по сообщениям азербайджанских медиа, погибшие являлись азербайджанцами.