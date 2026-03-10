Европейские страны продолжают определяться с участниками и песнями для «Евровидения-2026» - ВИДЕО

Европа продолжает определяться с участниками международного песенного конкурса «Евровидение 2026» и их песнями.

В минувший уикенд сразу несколько стран сделали свой окончательный выбор, объявив имена исполнителей и композиции, которые представят их на конкурсе в столице Австрии Вене, которые пройдет в период с 12 по 16 мая.

Францию на «Евровидении 2026» представит 17-летняя певица Monroe с песней «Regarde!» - об этом 6 марта объявил французский вещатель France Télévisions. Композиция, написанная Фредом Савио, Фреди Марше и дуэтом Violin Phonix, задумывалась как эмоциональный гимн любви и призвана подчеркнуть богатство французских музыкальных традиций - от оперы и мюзиклов до современной поп-музыки. Молодая исполнительница получила широкую известность в 2025 году после победы в телевизионном музыкальном шоу Prodiges, где привлекла внимание зрителей своим сильным вокалом и сценической харизмой.

Сан-Марино на «Евровидении 2026» представит певица Senhit с песней «Superstar», записанной при участии британского певца Боя Джорджа. Исполнительница была выбрана по итогам национального отбора San Marino Song Contest 2026 -победителя определило профессиональное жюри из пяти человек. Отметим, что Senhit уже хорошо знакома поклонникам конкурса. Впервые она представляла Сан-Марино на «Евровидении 2011» с песней «Stand By», а спустя десять лет вновь вернулась на сцену конкурса на Eurovision с композицией «Adrenalina», записанной при участии Flo Rida. Тогда певице удалось вывести страну в гранд-финал конкурса.

Швецию на «Евровидении 2026» представит FELICIA с песней «My System». Победительница финала Melodifestivalen 2026, прошедшего 7 марта, набрала 161 балл, значительно опередив соперников. Песня написана самой певицей в соавторстве с несколькими музыкантами – певица выступит в первой половине первого полуфинала 12 мая. FELICIA, ранее известная как Fröken Snusk, быстро завоевала популярность в Швеции благодаря своему голосу и харизме, возглавляла чарты Spotify и победила в шоу The Masked Singer.

Польшу на «Евровидении 2026» представит ALICJA с песней «Pray». Победительница национального отбора Finał Polskich Kwalifikacji была определена полностью голосованием зрителей, получив почти треть всех голосов. Песня рассказывает о вере в свои мечты и готовности к переменам и будет исполнена во второй половине первого полуфинала 12 мая. ALICJA стала известна после победы в шоу The Voice of Poland и дебютного альбома. Сейчас она работает над первым англоязычным альбомом, открывая новый международный этап карьеры. Ранее певица также выиграла польский отбор в 2020 году, но конкурс был отменён из‑за пандемии COVID‑19.

Португалию на «Евровидении 2026» представит Bandidos do Cante с песней «Rosa». Победитель национального отбора Festival da Canção 2026, финал которого прошёл на днях. Квинтет Bandidos do Cante сочетает традиционный португальский стиль Cante Alentejano, признанный ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, с современным поп-звучанием. Исполнители выступят в первой половине первого полуфинала 12 мая.

